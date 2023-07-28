МО РФ: достигшие 27 лет в 2023 году будут направляться в запас и призыву не подлежат

В ведомстве сообщили, что генеральный штаб "в самые сжатые сроки" с помощью соответствующей директивы доведет эту информацию до военных комиссаров в различных регионах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, - они не будут подлежать призыву", - сказал Панков в рамках пленарного заседания Совета Федерации. По его словам, генеральный штаб "в самые сжатые сроки" с помощью соответствующей директивы доведет эту информацию до военных комиссаров в различных субъектах Федерации.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не подпадут под действие закона о повышении призывного возраста до 30 лет, а будут зачислены в запас.