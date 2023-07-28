Специалисты "Курганмашзавода" исследовали 6 типов западных машин, захваченных в ходе СВО

Cотрудники предприятия находят слабые места и сильные стороны, рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы" Ростеха

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты "Курганмашзавода" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) исследовали шесть типов западных машин, полученных в качестве трофеев в ходе спецоперации. Об этом сообщили в холдинге.

"Специалистам "Высокоточки" удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, сотрудники "Курганмашзавода" изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны. На текущий момент удалось исследовать 6 типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

В 2012 году сообщалось о том, что поставленные Францией для Украины самоходные артиллерийские установки (САУ) "Цезарь" были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на "Уралвагонзавод" для изучения. Предприятие в ответ на это попросило передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставку орудий, попросив "слать еще" и отметив, что подобная техника "пригодится в хозяйстве".

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, минипогрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.