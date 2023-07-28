МО РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 17 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили за сутки 17 украинских беспилотников и перехватили 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское Донецкой Народной Республики, Токмак, Ульяновка и Энергодар Запорожской области, а также Алешки Херсонской области", - сказал Конашенков.