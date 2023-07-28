28 июля, 11:05,
обновлено 28 июля, 11:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ в районе Сергеевки

Минобороны России
© Минобороны России

По данным военного ведомства, российские войска продвинувшись в глубину обороны противника на 1,5 км

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска захватили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сергеевки Луганской Народной Республики (ЛНР), продвинувшись в глубину обороны противника на 1,5 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км", - сказал Конашенков.

По его словам, к западу от Житловки в ЛНР "отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на 3 км".

Конашенков добавил, что на краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск "Центр" благодаря "грамотному построению обороны и слаженными действиями" отразили четыре атаки противника. Российские военные также подавили живую силу ВСУ в районах Торского и Ямполовки Донецкой Народной Республики, Нововодяного, Червоной Дибровы и Кременной Луганской Народной Республики.

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на краснолиманском направлении до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30, указал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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