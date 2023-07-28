28 июля, 11:05,
обновлено 28 июля, 11:18
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что российские войска закрепились на выгодных позициях западнее Куземовки

По данным военного ведомства, нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, Синьковка и Новоосиново в Харьковской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащие российской Западной группировки войск в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск продолжали наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях", - сказал Конашенков.

По его словам, также согласованными ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии, нанесено поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Новоосиново Харьковской области. 

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