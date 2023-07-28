28 июля, 11:06,
обновлено 28 июля, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Клещеевки в ДНР

По данным военного ведомства, всего на донецком направлении уничтожили более 260 украинских военных

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в ДНР, всего на донецком направлении уничтожено более 260 украинских военных.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Всего на данном (донецком - прим. ТАСС) направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, 5 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 8 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказал он. 

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