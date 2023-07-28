МО РФ сообщило, что ВСУ на южнодонецком направлении потеряли пять западных танков

По данным военного ведомства, российские войска уничтожили в течение суток до 180 украинских военных

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в течение суток до 180 военных, а также 3 танка Leopard и 2 французских колесных танка AMX Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники. В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате уничтожено до 180 военнослужащих противника, 5 вражеских танков, в том числе 3 немецких Leopard и 2 французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".