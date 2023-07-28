28 июля, 11:08,
обновлено 28 июля, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении за сутки до 90 военных

По данным военного ведомства, за сутки ВС РФ удалось отразить четыре атаки противника благодаря грамотному построению обороны и слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 90 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери противника на краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказал он.

По данным Конашенкова, за сутки ВС РФ удалось отразить четыре атаки противника благодаря грамотному построению обороны и слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр". Также, отметил он, за сутки были подавлены живая сила и техника ВСУ в районах Торского и Ямполовки ДНР, Нововодяного, Червоной Дибровы и Кременной ЛНР. 

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