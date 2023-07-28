МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении за сутки до 90 военных

По данным военного ведомства, за сутки ВС РФ удалось отразить четыре атаки противника благодаря грамотному построению обороны и слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 90 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на краснолиманском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказал он.

По данным Конашенкова, за сутки ВС РФ удалось отразить четыре атаки противника благодаря грамотному построению обороны и слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр". Также, отметил он, за сутки были подавлены живая сила и техника ВСУ в районах Торского и Ямполовки ДНР, Нововодяного, Червоной Дибровы и Кременной ЛНР.