МО РФ сообщило, что на донецком направлении отбили семь атак штурмовых отрядов ВСУ

По данным военного ведомства, атаки проходили в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские военные за сутки успешно отбили на донецком направлении семь атак штурмовых отрядов ВСУ, в том числе возле Водяного в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов Южной группировки войск благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й, 28-й, 43-й, 110-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Авдеевки, Константиновки, Северска, Новгородского и Белой Горы в ДНР.