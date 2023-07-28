МО РФ сообщило о поражении в ДНР тылового пункта управления группировки "Соледар" ВСУ

По данным военного ведомства, также поражен полевой пункт управления 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на херсонском направлении поразили тыловой пункт управления группировки войск "Соледар" и полевой пункт управления 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Дружковка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: тыловой пункт управления украинской группировки войск "Соледар", а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ", - сказал Конашенков.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133 районах.