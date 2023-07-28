МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на Времевском выступе более 110 человек

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Старомайорское подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на Времевском выступе до 110 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и "Мста-Б", - сказал он.