МО РФ сообщило об уничтожении более 11 тыс. танков и бронированных машин ВСУ с начала СВО

По данным военного ведомства, также уничтожены 457 самолетов, 244 вертолета и 5 308 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Количество уничтоженных танков и боевых и бронированных машин ВСУ с начала проведения специальной военной операции превысило 11 тыс. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 11 010 танков и других боевых бронированных машин", - сказал он. Накануне Конашенков сообщал о 10 966 уничтоженных единицах военной техники в этой категории.

Также, по его данным, с начала СВО уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5 308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 646 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 939 единиц специальной военной автомобильной техники.