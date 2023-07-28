28 июля, 14:22,
обновлено 28 июля, 14:30

Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой С-200

© ТАСС/ Ruptly

По данным ведомства, ракету обнаружили и перехватили в воздухе, на территорию города упали ее обломки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. В результате атаки повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.

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"28 июля киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога Ростовской области. <…> В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что сама ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки. 

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© Информационное агентство ТАСС
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