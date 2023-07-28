Минобороны РФ сообщило о повторной попытке ВСУ нанести удар ракетой С-200

По данным военного ведомства, ее перехватили в районе Азова в Ростовской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили повторную попытку атаки с использованием зенитной ракеты комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Ракета была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Азова Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"28 июля около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что российские средства ПВО перехватили ракету в районе Азова, ее обломки "упали в безлюдной местности".