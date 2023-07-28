В ДНР сообщили, что ударившие по Шахтерску БПЛА были начинены поражающими элементами

Жертв удалось избежать, сообщили в республике

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Атака на нефтебазу в Шахтерске ДНР совершалась при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), начиненных 3 кг взрывчатого вещества и поражающими элементами, жертв удалось избежать. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ночь на пятницу Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР при помощи БПЛА, в результате чего на нефтебазе начался пожар. К утру его удалось полностью ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

"Найденные обломки БПЛА самолетного типа (беспилотники) собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно 3 кг взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков", - сообщили в представительстве.

Уточняется, что жертв удалось избежать, несмотря на применение вооружения для поражения живой силы.