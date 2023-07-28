Замглавы МО РФ встретился с министром обороны Буркина-Фасо на саммите Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил проекты сотрудничества в оборонной сфере с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали на полях саммита Россия - Африка. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке", - сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что руководитель буркинийской делегации выразил признательность за поддержку республики в области совершенствования военного ведомства.