Замглавы МО РФ встретился с министром обороны Буркина-Фасо на саммите Россия - Африка

Александр Фомин обсудил с Кассумом Кулибали имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил проекты сотрудничества в оборонной сфере с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали на полях саммита Россия - Африка. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что руководитель буркинийской делегации выразил признательность за поддержку республики в области совершенствования военного ведомства.