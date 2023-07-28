28 июля, 15:25,
обновлено 28 июля, 15:44
Саммит Россия – Африка

Замглавы МО РФ встретился с министром обороны Буркина-Фасо на саммите Россия - Африка

Александр Фомин обсудил с Кассумом Кулибали имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил проекты сотрудничества в оборонной сфере с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали на полях саммита Россия - Африка. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что руководитель буркинийской делегации выразил признательность за поддержку республики в области совершенствования военного ведомства. 

Теги:
Буркина-ФасоРоссияСаммит Россия – Африка
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