Замминистра обороны РФ обсудил вопросы военного сотрудничества с замглавы МИД Танзании

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с заместителем министра иностранных дел Объединенной Республики Танзания Мбаруком Нассором Мбаруком вопросы военного сотрудничества на полях саммита Россия - Африка. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"28 июля на полях второго саммита Россия - Африка состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра иностранных дел Объединенной Республики Танзания, послом Мбаруком Нассором Мбаруком. В ходе встречи сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений, а также обсуждались вопросы военного сотрудничества", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового партнерства.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибали и с вице-премьер - министром, министром обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьером Бембой.