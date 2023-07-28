Цифровой реестр и оповещения через "Госуслуги". Принят новый порядок направления повесток

В частности, согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в соответствующие документы может проводиться "без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Они касаются правил формирования и направления повесток, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"[Поправки] предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", - говорится в сообщении.

В частности, согласно новым правилам, постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в соответствующие документы может проводиться "без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах".

Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в реестр сведений будут обеспечиваться Федеральной налоговой службой, Минцифры, МВД, Минздравом, Минспортом, Минсельхозом, ФСИН, Фондом пенсионного и социального страхования. Оператором реестра определено Министерство обороны России.

"Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично", - пояснили в кабмине.

Реестр и уведомления

В правительстве добавили, что извещения "будут размещаться в электронном реестре повесток - в личных кабинетах граждан на этом ресурсе". "Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично; бумажные, направляемые по почте заказным письмом; повестки в электронной форме", - рассказали в пресс-службе.

О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждан будут оповещать уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг.

Поправки приняты в развитие закона о цифровизации воинского учета, который был подписан в апреле 2023 года. Как отметили в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.