В Харьковской области сообщили, что ВС РФ заняли выгодные позиции на купянском направлении

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отметил, что на данный момент российская армия контролирует около 29 населенных пунктов в Харьковской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские военные продвинулись и заняли ряд выгодных позиций на купянском направлении в Харьковской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"На данный момент российской армией контролируется около 29 населенных пунктов в Харьковской области. Наши солдаты провели ряд успешных спецопераций на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в непосредственной близости к городу [Купянску]", - сказал Ганчев.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской Западной группировки войск в ходе наступления закрепились на выгодных позициях западнее населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики на купянском направлении.