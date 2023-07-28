Замминистра обороны вручил награды военным ЮВО и ЧФ, отличившимся при отражении атак ВСУ

Виктор Горемыкин поблагодарил военнослужащих за личный вклад, мужество, стойкость и профессионализм в ходе выполнения задач

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и другие награды военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ), отличившимся в ходе отражения атак украинских сил на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Ордена Мужества, медали "За отвагу", "Жукова", "Суворова" и медали "За храбрость" вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов на позиции российских войск", - сказали в Минобороны.

Замглавы военного ведомства поблагодарил военнослужащих за личный вклад, мужество, стойкость и профессионализм в ходе выполнения задач. "Действительно, вы их заслужили. Вы продемонстрировали верность воинской присяге, верность воинскому долгу, вы надежда и опора страны. На вас ровняются все. Мы гордимся вами и уверены, что с вами вместе мы одолеем противника", - приводятся в сообщении слова Горемыкина.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 июля продолжали попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники. По его словам, личный состав 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота успешно отразил все атаки.

Конашенков подчеркнул, что в результате было уничтожено до 180 военнослужащих противника, 5 вражеских танков, в том числе 3 немецких Leopard и 2 французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".