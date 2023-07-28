МО РФ сообщило о восьми нарушениях воздушного пространства в Сирии

По данным ведомства, эти случаи зафиксированы в районе Эт-Танф

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, одной парой истребителей Typhoon и одной парой самолетов-разведчиков MC-12W коалиции", - сказал Гуринов.

Как отметил замглавы ЦПВС, беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 12 раз за прошедшие сутки нарушили безопасность полетов в Сирии.