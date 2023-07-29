29 июля, 02:03
Военная операция на Украине

Российские артиллеристы уничтожили более 150 бойцов ВСУ

© Минобороны России

Еще 10 сдались в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" уничтожили более 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 10 бойцов сдались в плен, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огня артиллерии группировки войск "Центр" уничтожены боевая машина пехоты, 2 бронированные машины, 3 автомобиля пикап и более 150 боевиков. 10 военнослужащих сдались в плен", - сказал Савчук. По его словам, за неполный месяц в плен сдались более 40 украинских военных.

Савчук добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были поражены танк, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20, а средствами противовоздушной обороны были сбиты два беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд РСЗО HIMARS. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация