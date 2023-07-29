Российские артиллеристы уничтожили более 150 бойцов ВСУ

Еще 10 сдались в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" уничтожили более 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще 10 бойцов сдались в плен, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В результате огня артиллерии группировки войск "Центр" уничтожены боевая машина пехоты, 2 бронированные машины, 3 автомобиля пикап и более 150 боевиков. 10 военнослужащих сдались в плен", - сказал Савчук. По его словам, за неполный месяц в плен сдались более 40 украинских военных.

Савчук добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы были поражены танк, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20, а средствами противовоздушной обороны были сбиты два беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.