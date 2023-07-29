29 июля, 09:00
Военная операция на Украине

Эксперт сообщил, что ВСУ усилили обстрелы городов ЛНР кассетными боеприпасами

По словам полковника Виталия Киселева, такие боеприпасы не всегда взрываются и "могут быть опасными, как противопехотные мины"

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно наносить удары по ряду городов Луганской Народной Республики (ЛНР) кассетными боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

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"Противник активно использует кассетные боеприпасы, ударяя по нашим городам. Это Сватово, Кременная, Лисичанск. Кассетные боеприпасы сейчас применяются полностью по всей линии боевого соприкосновения от Запорожской до Харьковской области. <…> По всей видимости, есть негласное указание применять кассетные боеприпасы по всей линии соприкосновения и по всем населенным пунктам, куда будет доставать украинская артиллерия", - сказал он.

Киселев отметил, что кассетные боеприпасы не всегда взрываются и "могут быть опасными, как противопехотные мины, тем более, если их найдут дети". 

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