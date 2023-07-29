Эксперт сообщил, что ВСУ усилили обстрелы городов ЛНР кассетными боеприпасами

По словам полковника Виталия Киселева, такие боеприпасы не всегда взрываются и "могут быть опасными, как противопехотные мины"

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно наносить удары по ряду городов Луганской Народной Республики (ЛНР) кассетными боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

"Противник активно использует кассетные боеприпасы, ударяя по нашим городам. Это Сватово, Кременная, Лисичанск. Кассетные боеприпасы сейчас применяются полностью по всей линии боевого соприкосновения от Запорожской до Харьковской области. <…> По всей видимости, есть негласное указание применять кассетные боеприпасы по всей линии соприкосновения и по всем населенным пунктам, куда будет доставать украинская артиллерия", - сказал он.

Киселев отметил, что кассетные боеприпасы не всегда взрываются и "могут быть опасными, как противопехотные мины, тем более, если их найдут дети".