МО РФ показало видео уничтожения украинского опорного пункта с противотанковым вооружением

Экипаж вертолета Ка-52 ударил ракетами по опорному пункту ВСУ на запорожском направлении

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж российского ударного вертолета Ка-52 ударил управляемыми ракетами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, уничтожив подразделение противника с противотанковыми средствами поражения. Об этом сообщили в Минобороны России.

На обнародованных ведомством кадрах показан момент уничтожения цели, запечатленный средствами объективного контроля. "Экипаж вертолета Ка-52 получив целеуказание нанес удар управляемой ракетой. В результате удара уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения", - говорится в комментарии к распространенному видео.

Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России"). Он может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Штатное вооружение вертолета составляют управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые комплексы "Штурм-ВУ", оснащенные ракетами "Атака" с лазерным наведением, а также управляемые ракеты "Вихрь". Кроме того, вертолет несет авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением.