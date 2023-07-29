29 июля, 11:15,
обновлено 29 июля, 11:44
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожской области пункта управления 47-й мехбригады ВСУ

Кроме того, был поражен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в Запорожской области пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков, отметив, что, кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье".

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 97-и артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах. 

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