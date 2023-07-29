29 июля, 11:16,
обновлено 29 июля, 11:30
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Вооруженные силы Украины потеряли до 135 военнослужащих и 2 танка

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 военнослужащих и 2 танка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Золотая Нива, Макаровка Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области. Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 70-и украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа", - сказал он.

Конашенков добавил, что в районе Марьяновки Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. По его данным, противник на обоих направлениях за сутки потерял до 125 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-20. 

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