29 июля, 11:16,
обновлено 29 июля, 11:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ возле Райгородки и Серебрянского лесничества

Как уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, потери противника за сутки на этом направлении составили до 170 украинских военнослужащих

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ возле Райгородки в ЛНР и Серебрянского лесничества. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении в результате своевременно вскрытого разведкой группировки войск "Центр" выдвижения штурмовых отрядов 42-й и 43-й механизированных бригад ВСУ нанесено упреждающее огневое поражение и отражены две атаки противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесены удары по восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Потери противника за сутки на данном направлении, уточнил Конашенков, составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20. 

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