29 июля, 11:18,
обновлено 29 июля, 11:39
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о пяти отбитых атаках ВСУ на донецком направлении

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, противник потерял более 120 военных

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе возле Авдеевки и Белогоровки, потери противника составили свыше 120 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское ДНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - сказал он.

Конашенков уточнил, что "потери противника за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". 

Теги:
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