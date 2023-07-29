МО РФ сообщило о занятии в ходе наступления более выгодных позиций в районе Куземовки

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник потерял на этом направлении за сутки до 20 военнослужащих

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на купянском направлении продолжили наступление в районе Куземовски в Луганской Народной Республике и заняли более выгодные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник потерял на этом направлении за сутки "до 20 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-20".