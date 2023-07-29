29 июля, 15:38
Военная операция на Украине

Добровольцы из Брянской области прошли обучение для участия в защите госграницы России

Как сообщили в правительстве региона, помощников пограничников обеспечили необходимым обмундированием

ТАСС, 29 июля. Добровольцы из Брянской области прошли обучение в специальном приграничном центре для участия в защите государственной границы России. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале правительства региона.

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"В Брянскую область после обучения в специальном пограничном учебном центре прибыли жители нашего региона, которые на добровольных началах будут участвовать в защите государственной границы. В дальнейшем они будут привлекаться для защиты государственной границы совместно с сотрудниками пограничного управления", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, с инициативой о привлечении добровольцев к охране рубежей вышло руководство Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, в правительстве региона поддержали идею и обеспечили помощников пограничников необходимым обмундированием. 

Теги:
РоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
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