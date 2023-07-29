Минобороны РФ сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Три нарушения режима прекращения огня зафиксировано за минувшие сутки в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, пострадавших нет. Об этом говорится в распространенном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с Генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.