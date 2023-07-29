29 июля, 17:02,
обновлено 29 июля, 17:07
Военная операция на Украине

Военнослужащий ВСУ сдался в плен под Донецком на машине, груженой ПЗРК

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Как сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики, Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), добровольно сдался в плен российским силам на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

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"Пару дней назад сдался в плен украинский боец. Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен ПЗРК", - сказал собеседник агентства.

Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

По информации представителя силовых структур, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

Коррупция в дивизионе пленного

Тищенко рассказал ТАСС, что командир бригады отправил в тыл 70% взвода, в обмен забрав у бойцов зарплатные карты. "Числится у нас во взводе 30 человек, а находится 10. 20 человек для нас считаются сбежавшими, но командир дивизиона об этом никому не говорит потому, что их зарплатные карточки находятся у него. Он их прикрывает. Таким образом он снимает их деньги. Это только в нашем взводе", - сказал Тищенко.

Он уточнил, что зарплата одного военнослужащего составляет порядка 100 тыс. гривен. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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