ЦПВС сообщил о 340 нарушениях безопасности полетов БПЛА в Сирии за июль

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты проамериканской коалиции совершили в 2023 году 1 752 недеконфликтованных полета в районах, определенных протоколами деконфликтации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) возглавляемой США международной коалиции в течение июля 2023 года 340 раз нарушили безопасность полетов в Сирии. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"По данным Центра деконфликтации воздушных и наземных операций, беспилотные летательные аппараты "коалиции" совершили в 2023 году 1 752 недеконфликтованных полета в районах, определенных протоколами деконфликтации, из них за июль 2023 года - 340, в том числе 92 - с 22 по 28 июля. С 1 января 2023 года зафиксирован 1 761 случай нарушения государственной границы Сирийской Арабской Республики летательными аппаратами "коалиции". За июль 2023 года зафиксировано 213 случаев, из них 68 - с 22 по 28 июля", - сказал он.

Гуринов добавил, что самолеты коалиции за июль 180 раз нарушили воздушное пространство в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в то время, когда там находились гражданские воздушные суда. Замруководителя центра подчеркнул, что такие полеты создают предпосылки для инцидентов и происшествий с участием гражданских самолетов.