ЦПВС сообщил о 23 сближениях за год авиации проамериканской коалиции с самолетами РФ в САР

Во время 11 из них экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Авиация возглавляемой США международной коалиции с начала 2023 года 23 раза допустила опасные сближения с самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В течение 2023 года авиацией "коалиции" было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей", - сказал он.

Гуринов отметил, что два случая опасного сближения произошли в апреле, один - в мае, четыре - в июне и пять - в июле. "Таким образом, наблюдается неуклонный рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов "коалиции", - подчеркнул замруководителя центра.