Путин сообщил о наступлении войск РФ в зоне ответственности генерала Мордвичева

Президент России отметил, что российские военнослужащие в том числе продвигаются вперед на этом участке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские войска в зоне ответственности командующего группировкой войск "Центр" генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева не только отбивают атаки Украины, но и идут в контрнаступление и продвигаются вперед. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"На участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. Вот на двух участках они продвинулись. На одном - 15 км по фронту и примерно 4 км в глубину", - отметил президент.

"Делают это для того, чтобы улучшить свое положение. Высотки занимают, опорные пункты новые создают. Действуют уверенно", - подчеркнул Путин.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.