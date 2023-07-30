30 июля, 02:04
Военная операция на Украине

ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского

Минобороны России
© Минобороны России

Один военнослужащий противника был взят в плен, остальные боевики отступили, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного и Старомайорского, заставив противника отступить и взяв в плен одного боевика. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

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"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака противника в направлении Урожайного. Понеся потери, противник отступил. Отражена атака двух штурмовых групп и одной группы пехоты ВСУ в направлении Старомайорского", - сказал он.

По данным Чехова, в ходе боя один военнослужащий противника был взят в плен, остальные боевики отступили. 

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© Информационное агентство ТАСС
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