ВСУ снова пытались атаковать в направлении Работина

После ударов российских военных противник понес потери в живой силе и был вынужден отступить, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаковать в направлении Работина, однако отказались от наступательных действий после потерь в живой силе. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"На запорожском направлении противник продолжает попытки атаковать в направлении Работино. Националисты попытались атаковать силами двух мотопехотных взводов. После нанесения огневого поражения, понеся потери в живой силе, противник от наступательных действий отказался", - сказал он.

Чехов добавил, что воздушной разведкой вскрыты две диверсионно-разведывательные группы противника в Чаривном и в районе Гуляйполя, они уничтожены артиллерийским огнем. Кроме того, артиллерия группировки уничтожила два вражеских танка, ударив по скоплению техники противника в районе Малых Щербаков, а также при помощи ударного беспилотника уничтожила боевую машину пехоты ВСУ в районе Малой Токмачки.