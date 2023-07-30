Во Владивостоке на главной базе Тихоокеанского флота прошел парад в честь Дня ВМФ

Праздничные мероприятия завершатся салютом

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина принял парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке - на главной базе Тихоокеанского флота. Праздничные мероприятия завершатся салютом.

"В годы Великой Отечественной войны военные моряки внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Их беспримерный подвиг при обороне Москвы, Одессы и Севастополя, Новороссийска и Ленинграда навечно останется в памяти потомков", - обратился командующий к парадному строю моряков. Он добавил, что сегодня день Военно-морского флота проходит на фоне специальной военной операции. Военнослужащие-тихоокеанцы проявляют мужество и бесстрашие. Более трех тысяч из них награждены государственными наградами, пятерым присвоено звание Героя Российской Федерации.

"Приморье и флот - неразделимые понятия, - обратился к параду губернатор Олег Кожемяко. - Именно военные моряки первыми ступили на приморскую землю, создали прочный фундамент будущего развития Приморья. Их именами названы многие наши проливы, бухты и острова. И сегодня Тихоокеанский флот продолжает традиции своих предшественников, показывает высокую планку по боевой подготовке, шестой год подряд являясь лучшим из флотом в составе ВМФ России".

О праздничной программе

Линия кораблей парада выстроилась в центральной бухте "Золотой рог". Первым стоит флагманский ракетный крейсер "Варяг", за ним сторожевой корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль МПК-221, пограничный сторожевой корабль "Сапфир", ракетный катер Р-29 "Молния", тральщик БТ-232. Замыкает строй подлодка "Петропавловск-Камчатский". Командующий флотом, обойдя строй на катере, поздравил экипаж каждого корабля.

После этого началась праздничная концертная программа на набережной Спортивной гавани. Традиционно здесь выступают творческие коллективы, представлены театрализованные сцены из истории русского флота, русско-японской войны, прошли показательные выступления военных моряков.

Одновременно на набережной Спортивной гавани проходит фестиваль портовых городов России. Фестивальная площадка объединила известных рестораторов и шеф-поваров, которые служили на флоте. Организована дегустация блюд тихоокеанской, балтийской, черноморской и арктической кухни. На набережной развернулась фотовыставка о флотской службе. В 20:00 (13:00 мск) на площадке амфитеатра на набережной начнется концертная программа ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. В 22:00 с мыса Боброва в Спортивной гавани будет дан праздничный салют.