Боец ВС РФ заявил, что ДРГ Украины стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС

По словам военнослужащего с позывным Таган, чтобы незаметно проникнуть на территорию России, боевики переодеваются в гражданскую одежду или форму ВС РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Таган.

"До потопления Каховской ГЭС такое не было в принципе возможно, потому что вся водная гладь Днепра контролировалась нашими силами", - сказал боец, слова которого приводит официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

По его словам, чтобы незаметно проникнуть на территорию России, боевики переодеваются в гражданскую одежду или форму ВС РФ, но российские военнослужащие знают, как с этим бороться. "Выявлять их можно, нужно, и мы этим занимаемся", - отмечает Таган.