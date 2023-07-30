Военные РФ уничтожили позиции ВСУ около Новоберислава и Республиканца на Херсонщине

Вооруженные силы Украины потеряли восемь боевиков

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Силы РФ за сутки уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Новоберислава и Республиканца, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб Херсонской области.

"На каховском направлении уничтожены две позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоберислав, Республиканец (потери: восемь боевиков ВСУ уничтожены; шесть получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

На херсонском направлении также уничтожена позиция ВСУ с пятью украинскими военными, четверо получили ранения. Уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектами, одна лодка. Еще одна лодка была уничтожена в островной зоне.