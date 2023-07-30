30 июля, 07:05,
обновлено 30 июля, 07:19
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Успеновка

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в районе населенного пункта Чаривное была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сказал Конашенков. По его словам, в районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

"Также в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - добавил Конашенков. Он отметил, что потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. 

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