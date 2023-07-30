30 июля, 07:06,
обновлено 30 июля, 07:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ составили до 190 военных, заявил сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении успешно отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе у Клещеевки и Андреевки. Потери ВСУ составили до 190 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.<...> Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал он.

Кроме того, как уточнил Конашенков, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в ДНР. В районе Дзержинска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны. 

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