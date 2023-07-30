Минобороны РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ составили до 190 военных, заявил сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении успешно отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе у Клещеевки и Андреевки. Потери ВСУ составили до 190 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.<...> Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал он.

Кроме того, как уточнил Конашенков, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа в ДНР. В районе Дзержинска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.