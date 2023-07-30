Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 44 украинских беспилотников

Всего с начала проведения спецоперации, по словам официального представителя ведомства Игорь Конашенкова, было уничтожено 457 самолетов, 245 вертолетов и 5 358 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 44 украинских беспилотника. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка Луганской Народной Республики, Сладкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное Запорожской области, Старая Збурьевка и Новая Каховка Херсонской области", - сказал он.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по словам Конашенкова, уничтожено 457 самолетов, 245 вертолетов, 5 358 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 029 танков и других боевых бронированных машин, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 661 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 971 единица специальной военной автомобильной техники.