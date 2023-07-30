Минобороны РФ сообщило о поражении пункта управления 100-й бригады теробороны в ДНР

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России за сутки уничтожили 102 артиллерийских подразделения на огневых позициях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили в ДНР пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.