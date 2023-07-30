Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ у Ковалевки и Серебрянского лесничества

Российские военные уничтожили до 140 украинских бойцов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районе Ковалевки ЛНР и Серебрянского лесничества, уничтожено до 140 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. <...> За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал он.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяного ЛНР.