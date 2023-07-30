МО РФ заявило о продвижении за сутки на 300 м вглубь обороны ВСУ на купянском направлении

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Песчаное, Ольшана, Новомлынск, Стельмаховка, Новоселовское и Артемовка

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, продвижение в глубину обороны противника составило 300 м. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника", - сказал Конашенков.

По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Песчаное, Ольшана, Новомлынск Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.