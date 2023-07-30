30 июля, 07:09,
обновлено 30 июля, 07:32
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении

Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины лишились более 80 военнослужащих, 4 автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 80 военнослужащих на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны. 

Теги:
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