Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении

Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины лишились более 80 военнослужащих, 4 автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 80 военнослужащих на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.