Путин принял парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент традиционно выступил с обращением к участникам и гостям на Адмиралтейской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который традиционно прошел в День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поднялся на борт катера у Петропавловской крепости. На катере он обошел парадную линию боевых кораблей на Неве, поприветствовал и поздравил экипажи. Традиционно президент выступил также с обращением к участникам и гостям парада на Адмиралтейской набережной.

Гости президента

По приглашению президента РФ в качестве почетных гостей на центральной трибуне на параде присутствовали президенты некоторых африканских стран, которые участвовали в саммите Россия - Африка на этой неделе и остались в Санкт-Петербурге ради воскресного мероприятия. Среди них - лидеры Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали и Эритреи, а также заместитель председателя Верховного совета Судана, премьер-министр Объединенной Республики Танзания, вице-президент Экваториальной Гвинеи. Среди зрителей парада - и глава делегации Эсватини, которого как на саммите, так и сейчас на трибунах выделяет яркий национальный костюм.

Еще одним личным гостем президента РФ на параде стал водитель пожарного отряда из Магадана Вадим Горелов со своей многодетной семьей. Днем ранее по видеосвязи из Кремля во время общения Путина с лауреатами ордена "Родительская слава" Горелов попросил у президента возможности пожать руку, уточнив, что поедет в Санкт-Петербург ночным поездом. Путин возражать не стал и поручил все организовать. Наблюдать за парадом семья Гореловых будет практически в полном составе: родители и семь детей (еще троих взрослых детей с ними в этой поездке в Москву и Петербург нет). Поезд в 10 утра прибыл на Московский вокзал северной столицы, где их встретили сотрудники службы протокола Кремля и проводили до трибун на Сенатской площади.

Парад ко Дню ВМФ

Главный военно-морской парад по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в нем приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. Практика проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ была возобновлена с 2017 года.