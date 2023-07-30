Путин заявил, что 30 кораблей разных классов пополняют состав ВМФ РФ в 2023 году

По словам президента, Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

"Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", - сказал Путин.

Он отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство - ракетный корвет "Меркурий", который назван в память о подвиге команды легендарного брига. "Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом "Меркурии" поднят и Георгиевский военно-морской флаг - как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков", - сказал Путин, подчеркнув, что "эти качества в полной мере проявляются и сегодня".