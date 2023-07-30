30 июля, 08:22,
обновлено 30 июля, 08:45

Путин заявил, что 30 кораблей разных классов пополняют состав ВМФ РФ в 2023 году

kremlin.ru
© kremlin.ru

По словам президента, Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, который только за этот год пополнится на три десятка кораблей разных классов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

Читайте также
Как отметить день флота? Петр Великий заставил шведов спустить свои флаги

"Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", - сказал Путин.

Он отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство - ракетный корвет "Меркурий", который назван в память о подвиге команды легендарного брига. "Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом "Меркурии" поднят и Георгиевский военно-морской флаг - как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков", - сказал Путин, подчеркнув, что "эти качества в полной мере проявляются и сегодня". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация