Путин: российские моряки сегодня сражаются доблестно, проявляют истинный героизм

Президент поблагодарил личный состав Военно-морского флота РФ за безупречное выполнение стоящих перед ним задач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Российские моряки сегодня безупречно выполняют стоящие перед ними задачи, сражаются доблестно и проявляют истинный героизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

По словам главы государства, такие качества военных моряков, как мужество, отвага и непреклонность, "в полной мере проявляются и сегодня".

"Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!" - обратился Путин к участникам парада. "Слава Военно-морскому флоту России! Ура!" - провозгласил президент в завершение своего выступления на параде.

В своей речи на параде он также напомнил, что в 2023 году на флоте отмечается несколько памятных событий - 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет - Северному, и 240 лет - Черноморскому. "Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему делу", - сказал Путин.

Он отметил, что суровые флотские будни требуют высочайшей ответственности, профессионализма и решительности, при этом моряки понимают и "великую ценность семьи и родного дома". "Из поколения в поколение передаете самое священное: верность Родине. Именно патриотизм - в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками, гордость за наш неустрашимый Военно-морской флот", - заявил Путин. Он в связи с этим вспомнил слова Петра Столыпина, который называл эту гордость "доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти".